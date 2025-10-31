Биробиджанскую научную библиотеку начнут ремонтировать в 2026 году

Отметим, что в этом году в Биробиджане обновляют театр кукол «Кудесник». Учреждение ремонтируют в ходе национального проекта «Семья». Работы рассчитаны на два года и включают полный ремонт кровли, замену систем электроснабжения, отопления и вентиляции, окон, создание новых входных групп. После завершения ремонта театр вновь станет точкой притяжения для юных зрителей и их родителей.