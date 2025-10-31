Биробиджанскую научную библиотеку начнут ремонтировать в 2026 году

Ремонт части помещений Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема начнется уже в следующем году. Работы выполнят в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства Еврейской автономной области.
Учреждение является важным образовательным центром региона, а его здание — объектом культурного наследия. Специалисты приведут в порядок помещения библиотеки и устранят повреждения на фасаде, крыльце, отмостке и потолках кабинетов.
Отметим, что в этом году в Биробиджане обновляют театр кукол «Кудесник». Учреждение ремонтируют в ходе национального проекта «Семья». Работы рассчитаны на два года и включают полный ремонт кровли, замену систем электроснабжения, отопления и вентиляции, окон, создание новых входных групп. После завершения ремонта театр вновь станет точкой притяжения для юных зрителей и их родителей.
Также недавно в селе Бирофельд после капитального ремонта открылся Дом культуры. В нем улучшили зрительный зал и подсобные помещения, установили новые окна и двери, утеплили цоколь, смонтировали систему водостока.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.