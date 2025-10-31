В ОП призвали ввести в школах курс кибербезопасности

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Введение курса кибербезопасности в школах — это необходимость в современном мире, такое мнение выразил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Курс кибербезопасности — это уже не прихоть, а жесткая необходимость сегодняшнего дня. К сожалению, кибермошенничество у нас развито, и люди теряют миллионы, все свои состояния из-за кибербезграмотности», — сказал Гриб.
Собеседник агентства отметил, что иллюзия легкого заработка в интернете нередко приводит к тому, что пользователи недостаточно внимательно относятся к вопросам цифровой безопасности и не всегда могут объективно оценить надежность применяемых ими мер защиты.
«Это должно начинаться с первого класса в разделе “Окружающий мир”, а дальше, возможно, развиваться через отдельные курсы, которые должны быть обязательными, а не факультативными», — считает Гриб.