В Новосибирске запустят производство покрытий для протеза тазобедренного сустава

Разработанная методика позволяет костной ткани прорастать в протез, что сокращает и упрощает реабилитацию пациентов после операции по замене тазобедренного сустава. «С таким протезом человек может после операции раньше вставать, а не лежать неделю», — пояснил Заворин. При этом он уточнил, что сроки заживления швов и глубоких ран зависят от организма пациента, но качество самой операции улучшается — для хирургов она становится проще и безопаснее, а для пациентов легче проходит реабилитация. Покрытие наносится методом плазменного напыления.