Рубят сук: Власти Молдовы ссорятся с Белоруссией — винодеделы останутся без главного рынка сбыта своей продукции

Михай Попошой объявил, что «как страна-кандидат в члены ЕС, Молдова присоединяется к заявлению ЕС о гибридных действиях Беларуси на границе с ЕС. Мы решительно осуждаем провокационные действия Беларуси против ЕС и выражаем полную солидарность с Литвой и другими государствами-членами ЕС».
Очередное заявление Попшоя. Фото: соцсети.
Осуждаем, но вино продолжаем продавать?
Хай-давай уже прекратим зарабатывать на провокаторах и объявим виноделам, что больше для них рынка Беларуси нет — а это уже несколько лет первый торговый партнёр молдавских виноделов, опережающий братскую Румынию.
Давайте будем принципиальными, а не как обычно, пишет romania_ru.
Экспорт молдавского вина. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Экспорт молдавского вина. Фото: соцсети.
Читайте также:
Что будет с ценами на квартиры в Кишиневе: Всего за 5 лет недвижимость стала вдвое дороже, продать «золотые» метры тяжело, купить — нереально.
По официальным данным, в Кишинёве и его пригородах за три месяца было продано всего 1 275 квартир — число сделок упало в три раза (далее…).
Дождутся не все: Ровно 26 лет понадобится Молдове, чтобы достичь уровня доходов в ЕС, если рост экономики, как хочет власть ПАС, будет 3 процента.
И об этом говорит не Кремль, а глава молдавского представительства Всемирного банка (далее…).
Если не съели — верните: В магазинах Молдовы обнаружены яйца, заражённые опасной для здоровья и жизни сальмонеллой.
Потребителей просят вернуть товар обратно в магазины (далее…).