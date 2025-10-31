Ричмонд
Рубят сук: Власти Молдовы ссорятся с Белоруссией — винодеделы останутся без главного рынка сбыта своей продукции

Попошой объявил, что Молдова присоединяется к заявлению Евросоюза о гибридных действиях Беларуси на границе с ЕС.

Михай Попошой объявил, что «как страна-кандидат в члены ЕС, Молдова присоединяется к заявлению ЕС о гибридных действиях Беларуси на границе с ЕС. Мы решительно осуждаем провокационные действия Беларуси против ЕС и выражаем полную солидарность с Литвой и другими государствами-членами ЕС».

Осуждаем, но вино продолжаем продавать?

Хай-давай уже прекратим зарабатывать на провокаторах и объявим виноделам, что больше для них рынка Беларуси нет — а это уже несколько лет первый торговый партнёр молдавских виноделов, опережающий братскую Румынию.

Давайте будем принципиальными, а не как обычно, пишет romania_ru.

Что будет с ценами на квартиры в Кишиневе: Всего за 5 лет недвижимость стала вдвое дороже, продать «золотые» метры тяжело, купить — нереально.

По официальным данным, в Кишинёве и его пригородах за три месяца было продано всего 1 275 квартир — число сделок упало в три раза (далее…).

Дождутся не все: Ровно 26 лет понадобится Молдове, чтобы достичь уровня доходов в ЕС, если рост экономики, как хочет власть ПАС, будет 3 процента.

И об этом говорит не Кремль, а глава молдавского представительства Всемирного банка (далее…).

Если не съели — верните: В магазинах Молдовы обнаружены яйца, заражённые опасной для здоровья и жизни сальмонеллой.

Потребителей просят вернуть товар обратно в магазины (далее…).

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
