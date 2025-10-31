В Санкт-Петербурге прошел слет студенческих отрядов СЗФО

Более 800 школьников и студентов из 10 регионов Северо-Западного федерального округа приняли участие в XII слете студенческих отрядов округа. Он прошел в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
С 9 по 11 октября участники соревновались в конкурсах профессионального мастерства по разным направлениям. Среди них строительное, педагогическое, сервисное, медицинское, сельскохозяйственное, производственное и археологическое. Также прошел конкурс отрядов проводников и трудовых отрядов подростков. Молодые люди приняли участие в спартакиаде, творческом фестивале и соревнованиях на звания лучшего штаба образовательной организации округа и лучшего руководящего состава линейного студенческого отряда. Отдельными блоками слета стали работа ветеранов движения студенческих отрядов и деловая программа для руководителей региональных отделений. На ней представили проект стратегии развития студенческих отрядов округа.
В рамках деловой программы слета руководители региональных отделений встретились с работодателями студенческих отрядов и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и организации трудовых проектов на территории округа. Во встрече приняли участие представители особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга», компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», торговой сети «Пятерочка», а также филиала «Северо-Западный» акционерного общества «Северного производственного объединения “Арктика”».
На церемонии закрытия подвели итоги всех конкурсных испытаний, отметили победителей и лауреатов, а также поблагодарили участников за вклад в развитие движения студенческих отрядов в округе. Руководитель окружного штаба СЗФО Владимир Соболев и председатель правления студенческих отрядов Санкт‑Петербургского регионального отделения Семен Киселев объявили Новгородскую область регионом-организатором окружного слета студенческих отрядов в 2026 году.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.