В Санкт-Петербурге прошел слет студенческих отрядов СЗФО

С 9 по 11 октября участники соревновались в конкурсах профессионального мастерства по разным направлениям. Среди них строительное, педагогическое, сервисное, медицинское, сельскохозяйственное, производственное и археологическое. Также прошел конкурс отрядов проводников и трудовых отрядов подростков. Молодые люди приняли участие в спартакиаде, творческом фестивале и соревнованиях на звания лучшего штаба образовательной организации округа и лучшего руководящего состава линейного студенческого отряда. Отдельными блоками слета стали работа ветеранов движения студенческих отрядов и деловая программа для руководителей региональных отделений. На ней представили проект стратегии развития студенческих отрядов округа.