ОП планирует расширить перечень услуг по проекту «Za любовь»

Уточняется, что в настоящее время участниками программы являются 160 женщин. По данным авторов доклада, изначально инициированный и апробированный на территории Самарской области проект «Za любовь» демонстрирует устойчивую эффективность и постепенно расширяет территориальное покрытие, в настоящее время охватывая еще четыре региона Российской Федерации.