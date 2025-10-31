В Китае создали наночастицы, подавляющие образование тромбов

Она проявляется в том, что накопление агрессивных молекул в клетках стенок кровеносных сосудов ведет к их массовой гибели, что ведет к потере целостности этих протоков и к контакту крови с волокнами соединительного белка-коллагена. Это вещество активирует тромбоциты, что приводит к спонтанному образованию тромбов даже при отсутствии ран и прочих повреждений, при которых коллаген обычно вступает в контакт с кровью.