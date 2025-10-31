В ОП призвали выработать правила использования ИИ в образовании

«Мы должны четко определить, будем ли нормативно закреплять и контролировать его применение (искусственного интеллекта — ред.), ставя задачи как педагогам, так и исследователям. Важно обозначить, где искусственный интеллект будет выступать в качестве помощника, а где его использование, особенно при написании письменных работ, нужно регулировать», — сказал Гриб.