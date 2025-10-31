Ричмонд
Школьницу из Забайкалья наградили медалью «За проявленное мужество»

10-летняя школьница спасла своего друга от агрессивной собаки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вручил медаль «За проявленное мужество» 10-летней школьнице Милане, которая проявила смелость и самоотверженность, спасая своего одноклассника от нападения агрессивной собаки.

Придя на встречу с другом, Милана открыла калитку и увидела, как пес таскает мальчика по земле. Милана бросилась на помощь. Она пыталась оттащить пса.

— Потом закричала, чтобы кто-нибудь услышал, — рассказывала Милана родителям. Именно этот крик спас Колю.

Мама Миланы прибежала, схватила мальчика, посадила на крыльцо и начала зажимать раны тряпками. Благодаря своевременной реакции Миланы, ребенка удалось спасти от серьезных травм. Глава края, комментируя поступок девочки, отметил ее храбрость и готовность прийти на помощь другу в опасной ситуации. Награждение состоялось в торжественной обстановке 31 октября.