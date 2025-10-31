Школьницу из Забайкалья наградили медалью «За проявленное мужество»

Мама Миланы прибежала, схватила мальчика, посадила на крыльцо и начала зажимать раны тряпками. Благодаря своевременной реакции Миланы, ребенка удалось спасти от серьезных травм. Глава края, комментируя поступок девочки, отметил ее храбрость и готовность прийти на помощь другу в опасной ситуации. Награждение состоялось в торжественной обстановке 31 октября.