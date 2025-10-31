Опубликовано видео с места смертельного ДТП с трамваем в Туле

В Туле в результате ДТП с участием трамвая, двух маршруток и двух легковушек погибли четыре человека и пострадал еще 21. По данным СК РФ, по предварительным данным, трамвай сошел с рельсов, после чего его заднюю часть занесло. СМИ сообщили, что трамвайные пути на этом участке неоднократно горели, а в последнюю неделю жители часто жаловались на качество дорожного полотна. В администрации Тулы опровергли версию о том, что ДТП произошло из-за дефекта путей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».