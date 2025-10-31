Ричмонд
В Санкт-Петербурге прошел этап чемпионата по оказанию первой помощи

Победителем стала команда из гимназии № 32.

Районный этап регионального чемпионата по оказанию первой помощи прошел в Доме детского творчества «На 9-й линии» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Организация подобных мероприятий для подрастающего поколения — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации района.

Ребята смогли повысить грамотность в вопросах готовности к оказанию первой помощи пострадавшим до приезда бригады скорой медицинской помощи. Также они проверили умения оказания первой помощи большому количеству людей единовременно. Победителем чемпионата стала команда «G32» из гимназии № 32 Санкт-Петербурга.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.