Свердловская область отправила Индонезии учебники по русскому языку

Также туда направлены методические пособия и рабочие тетради.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Иностранные партнёры Свердловской области из Индонезии получили партию методических пособий, учебников и рабочих тетрадей по русскому языку. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Этот шаг является очередным к укреплению между Средним Уралом и Индонезией многолетних дружеских связей. Отправка осуществлена при помощи со стороны Русского дома в Джакарте.

Кроме Индонезии, подобные связи у Свердловской области есть также с Киргизией, Монголией, Таджикистаном и Узбекистаном. Кроме того, для детей и подростков, изучающих русский язык, проводятся профориентационные летние лагеря, также организуются гастроли творческих коллективов.