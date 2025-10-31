Свердловская область отправила Индонезии учебники по русскому языку

Иностранные партнёры Свердловской области из Индонезии получили партию методических пособий, учебников и рабочих тетрадей по русскому языку. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
Этот шаг является очередным к укреплению между Средним Уралом и Индонезией многолетних дружеских связей. Отправка осуществлена при помощи со стороны Русского дома в Джакарте.
Кроме Индонезии, подобные связи у Свердловской области есть также с Киргизией, Монголией, Таджикистаном и Узбекистаном. Кроме того, для детей и подростков, изучающих русский язык, проводятся профориентационные летние лагеря, также организуются гастроли творческих коллективов.