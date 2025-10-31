Нет простуде! Стало известно, как «вакцинировать» мозг против ОРВИ

Да и, вообще, осенью, когда уровень энергии естественным образом снижается, важно позволять себе замедлится и не требовать от организма того же темпа, что и летом. Самопринятие начинается с простого: признания своих чувств и состояния без осуждения: «Да, я устал (а)», «Да, сейчас у меня меньше сил, чем хотелось бы». Такое внутреннее разрешение снижает уровень внутреннего напряжения и помогает сохранить контакт с телом. Чем меньше мы заставляем себя что-то делать или достигать «через силу», тем устойчивее становится психика, а значит, и сильнее иммунитет.