В Поморье для школьников проведут цикл профориентационных мастер-классов

Очередной цикл профориентационных мастер-классов для школьников пройдет в Поморье. Мероприятия организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве образования Архангельской области.
Занятия пройдут с 5 ноября по 12 декабря в колледжах и техникумах региона для учеников 8−11-х классов в ходе проекта «Дегустация профессий». Ребята смогут не только получить теоретические знания, но и попробовать себя в роли специалистов различных направлений. Мастер-классы и практические занятия будут проводить по таким профессиям, как сварщик, повар, пилот БАС, автомеханик, медицинская сестра, парикмахер, специалист ИТ-сферы и многим другим. Записаться на них можно по ссылке.
«Ребята побывают в техникумах и колледжах, где больше узнают о выбранной профессии, программах подготовки и перспективах трудоустройства. Школьники также ознакомятся с материально-техническим оснащением учебных заведений, пообщаются со студентами и преподавателями, зададут им интересующие вопросы», — рассказала исполняющая обязанности директора центра опережающей профессиональной подготовки Архангельской области Елена Зуева.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.