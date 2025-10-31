В Поморье для школьников проведут цикл профориентационных мастер-классов

Занятия пройдут с 5 ноября по 12 декабря в колледжах и техникумах региона для учеников 8−11-х классов в ходе проекта «Дегустация профессий». Ребята смогут не только получить теоретические знания, но и попробовать себя в роли специалистов различных направлений. Мастер-классы и практические занятия будут проводить по таким профессиям, как сварщик, повар, пилот БАС, автомеханик, медицинская сестра, парикмахер, специалист ИТ-сферы и многим другим. Записаться на них можно по ссылке.