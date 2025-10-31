Ричмонд
Педагоги Карелии освоили бережливые технологии

Преподаватели активно включились в работу.

Тренинг для представителей профессионального образования Карелии прошел на «Фабрике процессов», созданной в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

Участникам рассказали об инструментах бережливого производства, оптимизирующих рабочие процессы. Педагоги продемонстрировали высокие показатели эффективности уже в первые часы мероприятия. В ходе тренинга на примере производственного цикла участники смогли наглядно посмотреть, какие меры необходимо принять, чтобы повысить эффективность работы, в том числе и в сфере педагогики.

В первой учебной смене сотрудники Петрозаводского автотранспортного техникума и Петрозаводского лесотехнического техникума активно включились в работу и показали один из лучших стартовых результатов за последнее время. Благодаря грамотному применению полученных знаний и слаженной работе команде удалось достичь максимального показателя эффективности — 10 готовых изделий из 10 возможных.

«Понимая необходимость подготовки кадров, владеющих инструментами бережливого производства, Карелия продолжит развивать подобные практики взаимодействия, способствующие повышению квалификации кадров и внедрению инновационных подходов в образовательный процесс», — отметил первый заместитель министра экономического развития республики Александр Ломако.

В настоящее время в республике 31 предприятие вовлечено в федеральный проект «Производительность труда». Чтобы стать его участником, необходимо зарегистрироваться и подать заявку на платформе, заключить соглашение с Министерством экономического развития Республики Карелии. По вопросам участия можно обратиться по телефону: (8142) 559−801 (доб. 371) или написать на электронную почту: gavrilenko@economy.gov10.ru.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.