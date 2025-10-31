Педагоги Карелии освоили бережливые технологии

В настоящее время в республике 31 предприятие вовлечено в федеральный проект «Производительность труда». Чтобы стать его участником, необходимо зарегистрироваться и подать заявку на платформе, заключить соглашение с Министерством экономического развития Республики Карелии. По вопросам участия можно обратиться по телефону: (8142) 559−801 (доб. 371) или написать на электронную почту: gavrilenko@economy.gov10.ru.