В Новосибирской области отремонтировали часть Московского тракта

Магистраль, история которой насчитывает более 100 лет, долгое время была главной безрельсовой артерией, связывающей Сибирь с европейской частью страны. Старый Московский тракт сохраняет свое транспортное значение для связи между районами Новосибирской области и обеспечивает выход к границе с Омской областью. Общая протяженность дороги в границах Новосибирской области составляет 226,2 км. Ремонт дороги продолжат в 2026 году — улучшат 4 км около села Еланка в сторону границы Омской области.