В Новосибирской области отремонтировали часть Московского тракта

Два участка Старого Московского тракта общей протяженностью 5 км отремонтировали в Новосибирской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«В работе было два участка в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Дорога соединяет три опорных населенных пункта — Куйбышев, Венгерово и Усть-Тарку — и выходит на границу с Омской областью. Дорога имеет важное значение для обеспечения стабильного сообщения десятков населенных пунктов, по ней осуществляются перевозки пассажирским транспортом, школьными автобусами и доставляются товары первой необходимости», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Специалисты отремонтировали 1,7 км около села Еланка и 3,3 км вблизи деревни Красноникольск. Они обновили покрытие из щебеночно-песчаной смеси, а также установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Работы выполнены в запланированные сроки.
Магистраль, история которой насчитывает более 100 лет, долгое время была главной безрельсовой артерией, связывающей Сибирь с европейской частью страны. Старый Московский тракт сохраняет свое транспортное значение для связи между районами Новосибирской области и обеспечивает выход к границе с Омской областью. Общая протяженность дороги в границах Новосибирской области составляет 226,2 км. Ремонт дороги продолжат в 2026 году — улучшат 4 км около села Еланка в сторону границы Омской области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.