В школе Санкт-Петербурга прошел День ИТ-знаний

После теоретической части школьники приняли участие в интерактивном квизе по ИТ-тематике. Также они решали реальные кейсы и обсуждали, можно ли научить нейросеть писать сочинения и как ИИ помогает в учебе. Участники попробовали составить простой алгоритм анализа данных для учебных задач. Ребята познакомились с профессиями ИТ-сферы, узнали о возможностях развития и задали вопросы эксперту.