В школе Санкт-Петербурга прошел День ИТ-знаний

На нем дети узнали о принципах работы ИИ и машинном обучении.

День ИТ-знаний, посвященный технологиям, инновациям и вдохновению, прошел в школе № 467 Колпинского района Санкт-Петербурга. Его организовали в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации района.

Ученики восьмых классов встретились с приглашенным спикером Полиной Барташевич, разработчиком компании VK. Она рассказала ребятам о принципах работы искусственного интеллекта, анализе данных и машинном обучении. Дети узнали, как алгоритмы принимают решения и почему цифровые технологии становятся частью современной школы.

После теоретической части школьники приняли участие в интерактивном квизе по ИТ-тематике. Также они решали реальные кейсы и обсуждали, можно ли научить нейросеть писать сочинения и как ИИ помогает в учебе. Участники попробовали составить простой алгоритм анализа данных для учебных задач. Ребята познакомились с профессиями ИТ-сферы, узнали о возможностях развития и задали вопросы эксперту.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.