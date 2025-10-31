Кошатницу обязали навести порядок в квартире с 11 животными под Волгоградом

В городе Котово Волгоградской области разгорелся конфликт между жильцами многоквартирного дома. Причиной спора стала соседка, которая содержит в своей квартире площадью 40 квадратных метров одиннадцать кошек. Другие жильцы дома на улице Свердлова подали на женщину в суд из-за сильного неприятного запаха, который распространялся из её квартиры по подъезду и проникал в другие жилища, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
В суде установили, что хозяйка животных действительно нарушает санитарные правила. Это подтвердили не только истцы, но и свидетели. Ненадлежащее содержание такого количества питомцев на небольшой площади привело к ухудшению качества жизни соседей. Суд напомнил, что по закону об ответственном обращении с животными владельцы обязаны уважать права и интересы окружающих.
В итоге Котовский районный суд встал на сторону истцов. Теперь владелицу кошек обязали в течение месяца провести в своей квартире генеральную уборку и полную дезинфекцию. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.