Кошатницу обязали навести порядок в квартире с 11 животными под Волгоградом

В городе Котово Волгоградской области разгорелся конфликт между жильцами многоквартирного дома. Причиной спора стала соседка, которая содержит в своей квартире площадью 40 квадратных метров одиннадцать кошек. Другие жильцы дома на улице Свердлова подали на женщину в суд из-за сильного неприятного запаха, который распространялся из её квартиры по подъезду и проникал в другие жилища, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.