В Иркутской области обсудили проблемы прохождения отопительного сезона

Перед началом совещания депутаты Заксобрания побывали в блочно-модульной котельной в Мишелевке. Здесь парламентарии наглядно увидели пример тех проблем, которые после и обсуждались: до начала отопительного сезона ресурсоснабжающая организация получила менее половины всех платежей, положенных в качестве компенсации выпадающих доходов за первые 6 месяцев этого года. Поэтому не смогли провести плановые ремонтные работы. Запас угля — минимальный, а долги перед поставщиками ставят под угрозу работу котельной.