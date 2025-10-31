В Иркутской области обсудили проблемы прохождения отопительного сезона

В Усолье-Сибирском состоялось совещание, посвященное прохождению отопительного сезона 2025−2026 годов. Участие в нем приняли представители правительства иркутской области, регионального парламента, муниципалитетов. Одной из главных тем для обсуждения стало выделение средств из областной казны для компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, поднимались вопросы своевременной оплаты поставщикам за топливо и доставки его на северные территории, необходимость ремонтов на тепловых сетях.
Перед началом совещания депутаты Заксобрания побывали в блочно-модульной котельной в Мишелевке. Здесь парламентарии наглядно увидели пример тех проблем, которые после и обсуждались: до начала отопительного сезона ресурсоснабжающая организация получила менее половины всех платежей, положенных в качестве компенсации выпадающих доходов за первые 6 месяцев этого года. Поэтому не смогли провести плановые ремонтные работы. Запас угля — минимальный, а долги перед поставщиками ставят под угрозу работу котельной.
Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников подчеркнул, что финансирование муниципальных образований на прохождение отопительного сезона должно быть приоритетным. Поскольку в этой сфере проблемы предприятий могут привести к самым серьезным последствиям зимой.
— Необходимо оперативно принимать меры, чтобы не допустить срыва отопительного сезона и обеспечить комфортные условия проживания для людей, — подчеркнул Александр Ведерников..
По данным министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Анатолия Никитина, в 5 территориях региона сегодня введен режим повышенной готовности из-за проблем с прохождением отопительного сезона. Основная причина — задолженность по оплате выпадающих доходов.
Известно, что в муниципалитеты уже перечислено 250 млн рублей, однако общая потребность до конца года составляет более 4 млрд рублей. Александр Ведерников отметил, что в первую очередь рассчитываться с теми организациями, у которых возникли проблемы.