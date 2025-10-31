В Санкт-Петербурге завершили благоустройство сквера Блокадников

Обновление сквера Блокадников завершили на площади Мужества в Санкт-Петербурге. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по благоустройству.
Архитектурный ансамбль на площади Мужества сложился в 70−80-е годы. Свое нынешнее название сквер получил в 2010 году по инициативе ветеранов. Сегодня он стал местом, где регулярно проходят памятные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне.
В рамках благоустройства там создали комфортные условия для отдыха петербуржцев и гостей города. Центральным элементом стала территория вокруг монумента «Мужеству ленинградцев», которая вымощена гранитной плиткой. Пешеходные дорожки оборудованы современным набивным покрытием, а для удобства посетителей установлены новые скамейки, урны, вазоны для цветов, сделаны также велопарковки. Сквер украсили 10 деревьев и 360 кустарников, среди которых — береза повислая, кедровый стланик, гортензия метельчатая, спирея ниппонская и кизильник блестящий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.