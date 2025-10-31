В Санкт-Петербурге завершили благоустройство сквера Блокадников

В рамках благоустройства там создали комфортные условия для отдыха петербуржцев и гостей города. Центральным элементом стала территория вокруг монумента «Мужеству ленинградцев», которая вымощена гранитной плиткой. Пешеходные дорожки оборудованы современным набивным покрытием, а для удобства посетителей установлены новые скамейки, урны, вазоны для цветов, сделаны также велопарковки. Сквер украсили 10 деревьев и 360 кустарников, среди которых — береза повислая, кедровый стланик, гортензия метельчатая, спирея ниппонская и кизильник блестящий.