Вход в Эрмитаж будет бесплатным в День народного единства

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Вход во все комплексы Государственного Эрмитажа будет бесплатным для всех посетителей в День народного единства, сообщил музей.
«В этом году Эрмитаж ввел новые бесплатные дни для своих посетителей. Одним из них стал День народного единства», — говорится в сообщении.
В частности, 4 ноября жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить по бесплатным билетам все комплексы Эрмитажа: Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.
Как сообщил музей, бесплатные билеты будут размещаться в несколько этапов на сайте tickets.hermitagemuseum.org. Дополнительно ограниченное количество билетов будет доступно 4 ноября в кассах музея в порядке живой очереди. Количество бесплатных билетов зависит от пропускной способности экспозиционных комплексов, вход в музей будет организован по сеансам.