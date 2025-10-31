Вход в Эрмитаж будет бесплатным в День народного единства

Как сообщил музей, бесплатные билеты будут размещаться в несколько этапов на сайте tickets.hermitagemuseum.org. Дополнительно ограниченное количество билетов будет доступно 4 ноября в кассах музея в порядке живой очереди. Количество бесплатных билетов зависит от пропускной способности экспозиционных комплексов, вход в музей будет организован по сеансам.