На Кубани в Белореченске досрочно благоустроили территорию

Специалисты модернизировали пространство, прилегающее к школе № 3 имени В. В. Маяковского. Улучшенная территория протянулась от улицы Карла Либкнехта, 141 до улицы Победы, 353 (до моста). Там сделали пешеходную зону, удобные спуски и пандусы, уложили новую тротуарную плитку. Также специалисты смонтировали современное освещение, высадили деревья, кустарники и цветы. На пространстве появились новые скамейки, урны и информационные указатели. Новая благоустроенная территория уже стала местом для прогулок с детьми, занятий спортом и вечернего отдыха.