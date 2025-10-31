На Кубани в Белореченске досрочно благоустроили территорию

Благоустройство территории в центре города Белореченска в Краснодарском крае завершили досрочно. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Белореченского района.
Специалисты модернизировали пространство, прилегающее к школе № 3 имени В. В. Маяковского. Улучшенная территория протянулась от улицы Карла Либкнехта, 141 до улицы Победы, 353 (до моста). Там сделали пешеходную зону, удобные спуски и пандусы, уложили новую тротуарную плитку. Также специалисты смонтировали современное освещение, высадили деревья, кустарники и цветы. На пространстве появились новые скамейки, урны и информационные указатели. Новая благоустроенная территория уже стала местом для прогулок с детьми, занятий спортом и вечернего отдыха.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.