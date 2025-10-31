«Ударная волна повредила соседний резервуар с соляной кислотой». СК обнародовал подробности ЧП с четырьмя пострадавшими на «Беларуськалии»

СК раскрыл детали ЧП с четырьмя пострадавшими на «Беларуськалии». Подробности привели в пресс-службе Следственного комитета.
«Следователи устанавливают обстоятельства травмирования рабочих на ОАО “Беларуськалий” — сказано в сообщении.
По информации следствия, в пятницу, 31 октября, примерно в 13.00 в цехе мембранного электролиза 4-го рудоуправления предприятия «Беларуськалий» случился разрыв на открытой площадке пустой емкости из-под соляной кислоты.
«Ударная волна вызвала повреждение соседнего резервуара с аналогичным химическим раствором», — привели детали в СК.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре сотрудника предприятия — они доставлены в больницу, им оказываемся вся необходимая медпомощь.
