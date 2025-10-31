В центр реабилитации в Кемерове поступило 20 единиц оборудования

Например, интерактивный тренажер с биологической обратной связью предназначен для функциональной терапии пальцев и кистей рук, а также лучезапястного сустава. С его помощью пациенты будут разрабатывать верхние конечности при неврологических заболеваниях, болезнях опорно-двигательного аппарата, после травм и операционных вмешательств. В разработке мелкой и крупной моторики помогут прибор «Орторент Моторика», роботизированный аппарат для механотерапии нижних и верхних конечностей «Ormed-Moto» и реабилитационный комплекс «Перчатка-тренажер Senso Rehab».