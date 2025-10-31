В центр реабилитации в Кемерове поступило 20 единиц оборудования

Центр медицинской реабилитации имени М. Н. Горбуновой в Кемерове получил 20 единиц современного оборудования для проведения реабилитации. Технику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кузбасса.
«В числе поступившей техники — тренажеры для разработки верхних и нижних конечностей, стабилометрический комплекс для восстановления координации и коррекции осанки. Пациенты, перенесшие инсульт, травмы и операции, смогут быстрее вернуться к полноценной жизни. Часть оборудования оснащена биологической обратной связью. То есть врачи и пациенты в режиме онлайн видят результаты на экране, а это значительно повышает мотивацию к восстановлению», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Например, интерактивный тренажер с биологической обратной связью предназначен для функциональной терапии пальцев и кистей рук, а также лучезапястного сустава. С его помощью пациенты будут разрабатывать верхние конечности при неврологических заболеваниях, болезнях опорно-двигательного аппарата, после травм и операционных вмешательств. В разработке мелкой и крупной моторики помогут прибор «Орторент Моторика», роботизированный аппарат для механотерапии нижних и верхних конечностей «Ormed-Moto» и реабилитационный комплекс «Перчатка-тренажер Senso Rehab».
Отметим, что в центре медицинской реабилитации имени М. Н. Горбуновой ежегодно проходят лечение более 4 тыс. пациентов с нарушением функции центральной нервной системы после инсульта, нейрохирургических операций, черепно-мозговых травм. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа реабилитации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.