В Санкт-Петербурге прошла акция «Голубь мира»

В ходе акции ребята изготовили более 500 бумажных голубей — символов мира. На каждом из них дети оставили слова поддержки и благодарности военнослужащим, которые защищают страну. Собранные голуби отправят с гуманитарным грузом в зону проведения специальной военной операции и в госпиталь, где находятся раненые военнослужащие.