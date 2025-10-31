В Санкт-Петербурге прошла акция «Голубь мира»

Дом детского творчества «Павловский» в Санкт-Петербурге организовал гражданско-патриотическую акцию под названием «Голубь мира». Мероприятие состоялось в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Пушкинского района.
В акции приняли участие воспитанники детских садов № 9, 11, 40, а также учащиеся школ № 464, 500, 511, 695, лицея № 410 и кадетской школы. Кроме того, к мероприятию присоединились ученики школ-интернатов № 67 и 68.
В ходе акции ребята изготовили более 500 бумажных голубей — символов мира. На каждом из них дети оставили слова поддержки и благодарности военнослужащим, которые защищают страну. Собранные голуби отправят с гуманитарным грузом в зону проведения специальной военной операции и в госпиталь, где находятся раненые военнослужащие.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.