Cкандал в уфимской бане: 10 человек оказались без миллиона рублей

В Уфе завели уголовное дело из-за невыплаты заработной платы сотрудникам банного комплекса. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
По данным следствия, руководство с февраля по апрель этого года не выплачивало в полном объеме жалованье как минимум 10 работникам. Общая сумма задолженности составила почти миллион рублей.
В настоящее время следователи устанавливают финансовое положение компании в период образования задолженности и на текущий момент, а также другие обстоятельства произошедшего. Параллельно принимаются меры для скорейшего погашения задолженности.
