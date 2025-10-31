Ричмонд
Cкандал в уфимской бане: 10 человек оказались без миллиона рублей

В Уфе работникам банного комплекса задолжали миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завели уголовное дело из-за невыплаты заработной платы сотрудникам банного комплекса. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

По данным следствия, руководство с февраля по апрель этого года не выплачивало в полном объеме жалованье как минимум 10 работникам. Общая сумма задолженности составила почти миллион рублей.

В настоящее время следователи устанавливают финансовое положение компании в период образования задолженности и на текущий момент, а также другие обстоятельства произошедшего. Параллельно принимаются меры для скорейшего погашения задолженности.

