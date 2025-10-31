Кинофестиваль «Послание к человеку» подвел итоги Индустриальной программы

Так, в рамках «Послания к человеку — 2025» с гостями пообщались обладатели Гран-при разных лет, включая Сергея Дворцевого, а президент фестиваля Алексей Учитель встретился с давнишними членами команды и друзьями смотра. Параллельная программа также включила в себя вечера воспоминаний от культовых деятелей санкт-петербургского кинематографа об эпохе 1990-х, лекции о стиле ар-деко, которому в этом году исполнилось 100 лет, мастер-классы, касающиеся тонкостей киноискусства, которые прошли при участии Андрей Хржановского («Нос, или Заговор “не таких”) и других художников.