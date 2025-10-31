Ричмонд
Зарубежных партнеров нашли 32 компании из Омской области

Они заключили более 100 экспортных контрактов.

Центр поддержки экспорта Омской области (ЦПЭ) за девять месяцев 2025 года помог бизнесу региона выйти на международный уровень в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в правительстве области.

Так, 32 компании из Омской области нашли партнеров за рубежом и заключили более 100 экспортных контрактов. Они уже отгрузили продукцию на сумму около 16 млн долларов. Это результат системной работы ЦПЭ — от первых консультаций и переводов презентаций до организации деловых миссий и международных переговоров. Получить бесплатную консультацию можно в ЦПЭ по номеру телефона +7 (3812) 95−77−75.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.