Зарубежных партнеров нашли 32 компании из Омской области

Так, 32 компании из Омской области нашли партнеров за рубежом и заключили более 100 экспортных контрактов. Они уже отгрузили продукцию на сумму около 16 млн долларов. Это результат системной работы ЦПЭ — от первых консультаций и переводов презентаций до организации деловых миссий и международных переговоров. Получить бесплатную консультацию можно в ЦПЭ по номеру телефона +7 (3812) 95−77−75.