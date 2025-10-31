Зарубежных партнеров нашли 32 компании из Омской области

Центр поддержки экспорта Омской области (ЦПЭ) за девять месяцев 2025 года помог бизнесу региона выйти на международный уровень в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в правительстве области.
Так, 32 компании из Омской области нашли партнеров за рубежом и заключили более 100 экспортных контрактов. Они уже отгрузили продукцию на сумму около 16 млн долларов. Это результат системной работы ЦПЭ — от первых консультаций и переводов презентаций до организации деловых миссий и международных переговоров. Получить бесплатную консультацию можно в ЦПЭ по номеру телефона +7 (3812) 95−77−75.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.