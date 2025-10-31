В Санкт-Петербурге прошла научно-техническая олимпиада

В мероприятии приняли участие 150 школьников из пяти регионов России. На протяжении трех дней за призовые места боролись 30 команд: они решали изобретательские задачи, принимали участие в мастер-классах и работали над «Блиц-проектами». Ребята продемонстрировали свое умение мыслить нестандартно и находить оригинальные решения. Для педагогов в рамках мероприятия прошел круглый стол «ТРИЗ в моей педагогической практике», где коллеги поделились своими методическими находками и идеями.