В Санкт-Петербурге прошла научно-техническая олимпиада

В мероприятии приняли участие 150 школьников из 5 регионов.

Всероссийская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ (Теории решения изобретательских задач) «ИКаРиада» завершилась в Санкт-Петербурге. Ее организовали в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.

В мероприятии приняли участие 150 школьников из пяти регионов России. На протяжении трех дней за призовые места боролись 30 команд: они решали изобретательские задачи, принимали участие в мастер-классах и работали над «Блиц-проектами». Ребята продемонстрировали свое умение мыслить нестандартно и находить оригинальные решения. Для педагогов в рамках мероприятия прошел круглый стол «ТРИЗ в моей педагогической практике», где коллеги поделились своими методическими находками и идеями.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.