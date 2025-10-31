В Клинцовском районе Брянской области завершают ремонт участка дороги

Ремонт участка трассы Смотрова Буда — Великая Топаль — Климово протяженностью 9,5 км завершают в Клинцовском районе Брянской области. Работы выполняют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
На отрезке уже уложили асфальтобетонное покрытие. Сейчас специалисты укрепляют обочины, ремонтируют пересечения и примыкания к трассе.
Этот участок проходит в селе Великая Топаль по улице Первомайской, являющейся частью региональной автодороги Смотрова Буда — Великая Топаль — Климово. По нему можно доехать до мемориалу, посвященного павшим в годы Великой Отечественной войны. Также дорога ведет к мемориалу Скорбящая мать, посвященному погибшим воинам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.