Главные новости к вечеру 31 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 31 октября 2025 года.
Введение новых правил утильсбора отложат до 1 декабря
Минпромторг проработал возможность переноса срока вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые авто. Новая схема начнет действовать не с 1 ноября, а с 1 декабря 2025 года.
Минобороны оценило реакцию Киева на приглашение СМИ в «котлы»
Российское военное ведомство назвало отказ Украины допустить СМИ в районы блокировки ВСУ признанием катастрофы. Киев хочет скрыть ситуацию на фронте и обмануть международную общественность и украинцев, заявил официальный представитель МО Игорь Конашенков.
Экс-чиновник Минпромторга Осьмаков стал замминистра обороны РФ
Бывшего первого замминистра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова назначили замминистра обороны. Об этом глава МО РФ Андрей Белоусов сообщил на заседании Совета министров обороны государств СНГ.
Суд приговорил блогера Шабутдинова к 7 годам лишения свободы
Пресненский суд признал блогера Аяза Шабутдинова виновным в мошенничестве. Ему назначили семь лет колонии общего режима и штраф в размере 5 млн рублей.