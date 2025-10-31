Ричмонд
Главные новости к вечеру 31 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 31 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 31 октября 2025 года.

Введение новых правил утильсбора отложат до 1 декабря

Источник: РИА "Новости"

Минпромторг проработал возможность переноса срока вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые авто. Новая схема начнет действовать не с 1 ноября, а с 1 декабря 2025 года.

Минобороны оценило реакцию Киева на приглашение СМИ в «котлы»

Источник: РИА "Новости"

Российское военное ведомство назвало отказ Украины допустить СМИ в районы блокировки ВСУ признанием катастрофы. Киев хочет скрыть ситуацию на фронте и обмануть международную общественность и украинцев, заявил официальный представитель МО Игорь Конашенков.

Экс-чиновник Минпромторга Осьмаков стал замминистра обороны РФ

Источник: РИА "Новости"

Бывшего первого замминистра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова назначили замминистра обороны. Об этом глава МО РФ Андрей Белоусов сообщил на заседании Совета министров обороны государств СНГ.

Гуцан попросил лишить неприкосновенности депутата Вороновского

Источник: РИА "Новости"

Генпрокурор РФ внес в ГД представление о снятии неприкосновенности с депутата Анатолия Вороновского. Председатель Госдумы поручил парламентариям ознакомиться с запросом генпрокурора.

Суд приговорил блогера Шабутдинова к 7 годам лишения свободы

Источник: РИА "Новости"

Пресненский суд признал блогера Аяза Шабутдинова виновным в мошенничестве. Ему назначили семь лет колонии общего режима и штраф в размере 5 млн рублей.

