Полиция напоминает: С 1 ноября молдавские автомобилисты должны ездить с включенным фарами и днем

Водители обязаны включать ближний свет днём: когда начнет действовать правило.
Уже с завтрашнего дня, 1 ноября, водители обязаны передвигаться с включённым ближним светом фар в дневное время. Эта мера предусмотрена правилами дорожного движения.
Пресс-секретарь Генинспектората полиции Оксана Тодерицэ отметила, что таким образом делается упор на снижении ДТП из-за нестабильной погоды.
«Эта мера вводится ежегодно в холодный период года. Водители, которые будут передвигаться без включённых фар, получат предупреждение от инспекторов патрульной полиции. Также правоохранители рекомендуют водителям адаптировать скорость к погодным условиям и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами», — сказала Оксана Тодерицэ.
Правило действует до 31 марта 2026 года.
