Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области подешевели картофель, капуста, морковь и виноград

Снижение цен на продукты зафиксировали в Ростовской области в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отметили снижение стоимости ряда продуктов питания. Об этом после анализа сентябрьских цен сообщает Центробанк.

В частности, на Дону «вновь подешевели отдельные фрукты и овощи “борщевого набора”. Ценники обновились в связи с поступлением в продажу отечественного урожая этого года.

— В целом за 12 месяцев виноград стал дешевле на 14,10%, капуста — на 26,48%, картофель — на 14,01%, морковь — на 6,07%, — говорится в публикации Центробанка.

Яйца подорожали в цене месяц к месяцу, но за год в целом подешевели на 18,35%.

Добавим, годовая инфляция на Дону в сентябре 2025 года после временного снижения увеличилась и составила 8,39%. Показатель оказался выше, чем в среднем по стране (7,98%).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.