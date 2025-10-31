В Ростовской области подешевели картофель, капуста, морковь и виноград

В Ростовской области отметили снижение стоимости ряда продуктов питания. Об этом после анализа сентябрьских цен сообщает Центробанк.
В частности, на Дону «вновь подешевели отдельные фрукты и овощи “борщевого набора”. Ценники обновились в связи с поступлением в продажу отечественного урожая этого года.
— В целом за 12 месяцев виноград стал дешевле на 14,10%, капуста — на 26,48%, картофель — на 14,01%, морковь — на 6,07%, — говорится в публикации Центробанка.
Яйца подорожали в цене месяц к месяцу, но за год в целом подешевели на 18,35%.
Добавим, годовая инфляция на Дону в сентябре 2025 года после временного снижения увеличилась и составила 8,39%. Показатель оказался выше, чем в среднем по стране (7,98%).
