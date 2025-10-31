Ричмонд
Суд в Москве заочно арестовал историка Эйдельман*

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Суд в Москве заочно арестовал историка Тамару Эйдельман*, обвиняемую в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии, сообщает столичная прокуратура.

Источник: Соцсети

«С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заочно избрал иноагенту Тамаре Эйдельман* меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.

По версии следствия, 5 мая 2024 года Эйдельман* опубликовала на публичном канале, администрируем ею, видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны.

А 8 июля 2024 года в социальной сети она публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии.

Эйдельман* проживает за границей.

*признана в РФ иноагентом.