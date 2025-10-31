Суд в Москве заочно арестовал историка Эйдельман*

По версии следствия, 5 мая 2024 года Эйдельман* опубликовала на публичном канале, администрируем ею, видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны.