В донском Фонде капремонта рассказали о процедуре переноса сроков работ

Фонд в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления будет осуществлять его рассмотрение. Заключение Фонда о возможности проведения капитального ремонта общего имущества в МКД в сроки, определенные в заключении или в иные сроки, а также необходимости внесения изменений в Региональную программу Фонд будет направлять в Министерство ЖКХ и уполномоченному лицу, подавшему заявление.