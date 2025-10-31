В донском Фонде капремонта рассказали о процедуре переноса сроков работ

Как пояснили в Фонде капремонта, внесены изменения в постановление Правительства Ростовской области от 28.06.2013 № 421 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области».
Согласно законодательным требованиям собственники МКД теперь могут инициировать процедуру переноса сроков капитального ремонта, если технические характеристики одного из элементов МКД (фасад, крыша и т.д.) находятся в неудовлетворительном состоянии.
Для этого им необходимо будет провести общее собрание, на котором:
— Будут приняты решения о проведении обследования технического состояния МКД (за счет средств собственников);
— Будет определена подрядная организация для проведения обследования технического состояния МКД;
— Выбрано лицо, которое от имени всех собственников помещений МКД будет уполномочено заключать договор на проведение обследования технического состояния МКД и участвовать в подписании акта приемки оказанных услуг по проведению обследованию технического состояния МКД;
— Будет определен порядок информирования собственников помещений в МКД о результатах проведенного обследования технического состояния МКД.
Далее уполномоченное лицо не позднее 1 года со дня подписания заключения должно будет направить в адрес НКО «Фонд капитального ремонта» заявление о переносе проведения работ по капитальному ремонту на более поздние или ранние сроки по форме, установленной Министерством ЖКХ, с приложением следующих документов:
— Заверенной в установленном порядке копии протокола общего собрания собственников помещений МКД, содержащего решение такого собрания о переносе проведения работ по капитальному ремонту на более поздние (ранние) сроки;
— Заключения.
В случае несоответствия, непредоставления или представления документов не в полном объеме, Фонд в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его получения, будет возвращать заявление уполномоченному лицу с указанием причин возврата.
Фонд в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления будет осуществлять его рассмотрение. Заключение Фонда о возможности проведения капитального ремонта общего имущества в МКД в сроки, определенные в заключении или в иные сроки, а также необходимости внесения изменений в Региональную программу Фонд будет направлять в Министерство ЖКХ и уполномоченному лицу, подавшему заявление.
В течение 10 рабочих дней со дня поступления заключения Фонда, министерство рассматривает его и осуществляет оценку возможности проведения капитального ремонта общего имущества В МКД. В случае отсутствия замечаний изменения в Региональную программу будут внесены не позднее 6 месяцев со дня поступления заключения.
Необходимо отметить, что одним из критериев для принятия решения о переносе работ на более поздний срок является отсутствие задолженности собственников МКД перед Фондом.
Соответственно собственники МКД должны понимать, что необходимо своевременно в полном объеме оплачивать взносы за капитальный ремонт.