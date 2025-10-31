В оздоровительных лагерях отдохнули свыше 120 тысяч юных петербуржцев

Летом 2025 года в лагерях «Дружный» и «Молодежный» в Санкт-Петербурге отдохнули более 2 тыс. ребят и 107 сопровождающих их педагогов из Мариуполя. Петербург принял также 340 школьников и 35 сопровождающих из Курской области, 70 школьников и 8 сопровождающих из Республики Алтай. Еще в Петербурге отдохнули 15 школьников из Республики Кубы.