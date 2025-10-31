В оздоровительных лагерях отдохнули свыше 120 тысяч юных петербуржцев

Свыше 120,5 тыс. юных петербуржцев отдохнули за лето 2025 года в оздоровительных учреждениях. Итоги летней оздоровительной кампании подвели 16 октября во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга, такие мероприятия соответствуют целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.
Отдых был организован не только в Северной столице, но и на территории Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Крым и других субъектов Российской Федерации. Всего петербуржцев приняли 408 организаций отдыха и оздоровления детей из 30 регионов страны.
За летний период в загородных лагерях отдохнули почти 19 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Более 61,3 тыс. сертификатов на частичную оплату стоимости получили дети работающих граждан и дети из спортивных и (или) творческих коллективов, которые выезжали на отдых организованными группами.
Летом 2025 года в лагерях «Дружный» и «Молодежный» в Санкт-Петербурге отдохнули более 2 тыс. ребят и 107 сопровождающих их педагогов из Мариуполя. Петербург принял также 340 школьников и 35 сопровождающих из Курской области, 70 школьников и 8 сопровождающих из Республики Алтай. Еще в Петербурге отдохнули 15 школьников из Республики Кубы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.