В Приморье завершают ремонт участка дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев

Ремонт участка дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев протяженностью 4 километра вышел на завершающий этап в Хорольском округе Приморского края. Работы выполняют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Специалисты заканчивают укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на отрезке с 3-го по 7-й км дороги. Работы идут между станцией Хорольск и селом Вадимовка. Объект готов на 90%. Строители уже установили два автопавильона и приступили к монтажу дорожных знаков. В дальнейшем они нанесут разметку, отсыплют обочины и установят сигнальные столбики.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.