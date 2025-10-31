В Приморье завершают ремонт участка дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев

Специалисты заканчивают укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на отрезке с 3-го по 7-й км дороги. Работы идут между станцией Хорольск и селом Вадимовка. Объект готов на 90%. Строители уже установили два автопавильона и приступили к монтажу дорожных знаков. В дальнейшем они нанесут разметку, отсыплют обочины и установят сигнальные столбики.