У экс-главы района Башкирии отобрали автомобиль: ранее его поймали на крупной взятке

В Башкирии прокуратура добилась увеличения суммы взыскания неподтвержденных доходов с бывшего главы администрации Мелеузовского района. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Первоначально суд первой инстанции частично удовлетворил иск прокуратуры, постановив обратить в доход государства две квартиры в Уфе и Мелеузе, а также денежные средства на сумму 23,8 милллиона рублей, при этом отказав во взыскании стоимости отчужденного автомобиля.
Прокуратура, не согласившись с решением, обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд Башкирии признал доводы надзорного ведомства обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.
Теперь в доход Российской Федерации, помимо двух квартир, будут взысканы 23,9 миллиона рублей, а также стоимость отчужденного автомобиля «Лада Нива» в размере 980 тысяч рублей.
Напомним, в начале месяца в Мелеузе вынесли приговор мужчине, его признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Он, как сообщили в СК, участвовал в передаче взятки бывшему главе администрации Мелеузовского района — трех квартир общей стоимостью свыше четырех миллионов рублей.
