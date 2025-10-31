У экс-главы района Башкирии отобрали автомобиль: ранее его поймали на крупной взятке

Напомним, в начале месяца в Мелеузе вынесли приговор мужчине, его признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Он, как сообщили в СК, участвовал в передаче взятки бывшему главе администрации Мелеузовского района — трех квартир общей стоимостью свыше четырех миллионов рублей.