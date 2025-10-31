У экс-главы администрации Ростова Алексея Логвиненко забрали загранпаспорт.

Напомним, что Алексей Логвиненко был задержан 24 октября. Следствие полагает, что в 2020 году он незаконно привлек кредит коммерческого банка, что нанесло бюджету города ущерб более чем в 47 миллионов рублей. Мера пресечения в виде содержания в СИЗО действует до 23 декабря.