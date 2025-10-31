У экс-главы администрации Ростова Алексея Логвиненко забрали загранпаспорт.

Об этом сообщила защита обвиняемого на заседании Ростовского областного суда 31 октября.
31 октября Ростовский областной суд оставил под стражей бывшего главу администрации Ростова Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Защита пыталась оспорить решение об аресте, однако суд отклонил апелляцию.
Как стало известно на заседании, у Алексея Логвиненко изъят загранпаспорт. Это означает, что до вынесения приговора или иного решения по делу ему будет запрещен выезд за границу.
Напомним, что Алексей Логвиненко был задержан 24 октября. Следствие полагает, что в 2020 году он незаконно привлек кредит коммерческого банка, что нанесло бюджету города ущерб более чем в 47 миллионов рублей. Мера пресечения в виде содержания в СИЗО действует до 23 декабря.