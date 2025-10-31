Осенние клещи угрожают жителям Ростовской области

«Пока теплолюбивые виды впали в спячку, на смену им пришли клещи, активные в прохладную погоду. По данным исследований, на территории региона зарегистрировано 7 видов иксодовых клещей. Через укусы паразитов передаются опасные заболевания: ку-лихорадка, болезнь Лайма и крымская геморрагическая лихорадка»— говорится в сообщении.