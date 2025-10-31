В Пушкинском районе Санкт-Петербурга открылась выставка картин

Выставка картин открылась в экспозиционном пространстве отдела культуры администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга. Это соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в администрации района.
В учреждении работает выставка «Крымские каникулы», представленная преподавателями Царскосельской гимназии искусств имени Анны Ахматовой. Мария Гринько, Юлия Акыева и Екатерина Мазурова продемонстрировали акварельные пейзажи, написанные в Крыму. Эти произведения отражают уникальную атмосферу, разнообразие природы и красоту южного побережья. Выставка будет работать до 20 декабря.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.