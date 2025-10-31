Активный центр появится на видимой стороне Солнца 1 ноября

«Активная область 4246, в одиночку обеспечившая почти десятикратный рост активности в середине октября, а впоследствии произведшая несколько вспышек высшего балла X уже на обратной стороне Солнца, спустя две недели возвращается к Земле. Завтра, когда вся эта область Солнца выйдет из-за края, в поле зрения появятся уже и сами пятна, а еще через три-четыре дня выбрасываемые здесь материя и энергия смогут начать доходить до Земли», — говорится в сообщении.