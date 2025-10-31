В Ангарском округе Иркутской области подходит к концу ремонт дорог

Например, ремонт на улице Олега Кошевого выполнили на всем ее протяжении — от улицы Кирова до Иркутской. Этот объект давно нуждался в обновлении, так как на проезжей части образовались выбоины, тротуары были покрыты трещинами, бордюры начали разрушаться. На отрезке длиной почти 1 км специалисты заменили асфальтовое покрытие и бордюры, восстановили тротуары, сделали заездные карманы, обустроили новые остановки.