В Ангарском округе Иркутской области подходит к концу ремонт дорог

Сезон ремонта дорог завершается в Ангарском городском округе Иркутской области. Большую часть работ специалисты выполняли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации округа.
При поддержке нацпроекта в 2025 году в муниципалитете ремонт и строительство провели на шести дорожных объектах. Это участки городских улиц Олега Кошевого, Коминтерна, Карла Маркса, Трактовой в отдаленном микрорайоне Китой в Ангарске. Также капитально отремонтирован автомобильный путепровод в поселке Мегет и сделана дорога в объезд кладбища в деревне Зуй.
Например, ремонт на улице Олега Кошевого выполнили на всем ее протяжении — от улицы Кирова до Иркутской. Этот объект давно нуждался в обновлении, так как на проезжей части образовались выбоины, тротуары были покрыты трещинами, бордюры начали разрушаться. На отрезке длиной почти 1 км специалисты заменили асфальтовое покрытие и бордюры, восстановили тротуары, сделали заездные карманы, обустроили новые остановки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.