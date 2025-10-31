С начала года в России обновили 2,5 тыс. км подъездов к деревням и селам

Две с половиной тысячи километров региональных и местных автомобильных дорог — подъездов к небольшим населенным пунктам — отремонтировали с начала 2025 года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«В текущем году по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” обновили 437 подъездов к селам, поселкам, деревням, это 2,5 тысячи километров участков региональной и местной дорожной сети. Работу в этом направлении продолжаем», — приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.
По его словам, на сегодняшний день в единый перечень опорных населенных пунктов входят более 1,5 тысячи малых городов и сел.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.