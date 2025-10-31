В хуторе Ростовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь распорядился об установлении режима ЧС на одной из улиц хутора Касьяновка Чертковского района. Особая мера потребовалась после атаки БПЛА.
По информации властей, в населенном пункте после падения беспилотника пострадали несколько домовладений. На данный момент заявления на единовременную материальную помощь уже собрали. В домах заменили окна, а для ремонта кровли приобрели металлический профлист.
Ситуацию на месте проверил заместитель главы региона Михаил Корнеев. Вместе с представителями администрации чиновник провел встречи с жителями.
Также проверка прошла в селе Осикове, ранее там также был нанесен ущерб. Напомним, в сентябре после воздушной атаки оказались выбиты окна в общежитии и учебном корпусе Чертковского многопрофильного техникума. Все повреждения оперативно устранили, без нарушения учебного процесса. Параллельно приняли дополнительные меры по безопасности учащихся.
— Чертковский район — одна из территорий Ростовской области, которая часто подвергается атакам беспилотников. К сожалению, не обходится и без последствий на земле. Системную работу по их ликвидации ведет администрация района вместе с неравнодушными представителями бизнеса. Вся необходимая помощь оказывается своевременно, — прокомментировал Михаил Корнеев.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.