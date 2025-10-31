Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В хуторе Ростовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Чертковском районе Ростовской области восстанавливают дома после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь распорядился об установлении режима ЧС на одной из улиц хутора Касьяновка Чертковского района. Особая мера потребовалась после атаки БПЛА.

По информации властей, в населенном пункте после падения беспилотника пострадали несколько домовладений. На данный момент заявления на единовременную материальную помощь уже собрали. В домах заменили окна, а для ремонта кровли приобрели металлический профлист.

Ситуацию на месте проверил заместитель главы региона Михаил Корнеев. Вместе с представителями администрации чиновник провел встречи с жителями.

Также проверка прошла в селе Осикове, ранее там также был нанесен ущерб. Напомним, в сентябре после воздушной атаки оказались выбиты окна в общежитии и учебном корпусе Чертковского многопрофильного техникума. Все повреждения оперативно устранили, без нарушения учебного процесса. Параллельно приняли дополнительные меры по безопасности учащихся.

— Чертковский район — одна из территорий Ростовской области, которая часто подвергается атакам беспилотников. К сожалению, не обходится и без последствий на земле. Системную работу по их ликвидации ведет администрация района вместе с неравнодушными представителями бизнеса. Вся необходимая помощь оказывается своевременно, — прокомментировал Михаил Корнеев.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше