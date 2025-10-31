Ричмонд
Минтруд назвал самые популярные профессии для бесплатного переобучения

Наиболее востребованными стали цифровые специальности.

Наиболее популярными профессиями для бесплатного переобучения по нацпроекту «Кадры» стали 1С-программисты, специалисты по работе с системами искусственного интеллекта, аналитики данных и инженеры-тестировщики, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«Самыми востребованными программами бесплатного переобучения в рамках нацпроекта “Кадры” стали специальности, позволяющие приобрести цифровые навыки. По количеству заявок лидируют профессии 1С-программистов, специалистов по работе с системами искусственного интеллекта, аналитиков данных и инженеров-тестировщиков», — говорится в сообщении.

Переобучение в 2025 году проходит по 360 востребованным профессиям. Отмечается, что среди рабочих специальностей самыми популярными являются швея, сварщик, оператор станков с ЧПУ, электромонтер и водитель погрузчика. Кроме того, востребованы профессии няни, помощника по уходу, воспитателя и медицинской сестры.

«К обучению уже приступили свыше 97 тысяч граждан. Основная задача программ переобучения по нацпроекту “Кадры” — обеспечить соискателей практическими навыками, которые востребованы работодателями и позволят соискателю не только оперативно получить работу сейчас, но и быть востребованным в будущем. Программы для обучения отобраны с опорой на прогноз кадровой потребности на среднесрочный период», — сказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
