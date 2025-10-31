Минтруд назвал самые популярные профессии для бесплатного переобучения

«К обучению уже приступили свыше 97 тысяч граждан. Основная задача программ переобучения по нацпроекту “Кадры” — обеспечить соискателей практическими навыками, которые востребованы работодателями и позволят соискателю не только оперативно получить работу сейчас, но и быть востребованным в будущем. Программы для обучения отобраны с опорой на прогноз кадровой потребности на среднесрочный период», — сказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.