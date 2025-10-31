Предприятия пищепрома Москвы увеличили эффективность на четверть

«За 3,5 года в нем (федеральном проекте. — Прим. ред.) приняли участие 28 компаний пищевой промышленности Москвы, а 24 предприятия уже завершили пилотную часть проекта. С помощью бережливых технологий компании оптимизировали производственные процессы, выстроили логистику поставок и внедрили стандарты эффективной организации рабочих мест. Благодаря этому им в среднем удалось увеличить производительность труда на 23%, ускорить выпуск продукции на 22% и сократить неиспользуемые запасы на 29%. Совокупный экономический эффект компаний от участия в федпроекте составил 527 миллионов рублей», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой.