Предприятия пищепрома Москвы увеличили эффективность на четверть

Столичные предприятия пищевой промышленности, принявшие участие в активной фазе федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», смогли на четверть повысить эффективность работы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.
«За 3,5 года в нем (федеральном проекте. — Прим. ред.) приняли участие 28 компаний пищевой промышленности Москвы, а 24 предприятия уже завершили пилотную часть проекта. С помощью бережливых технологий компании оптимизировали производственные процессы, выстроили логистику поставок и внедрили стандарты эффективной организации рабочих мест. Благодаря этому им в среднем удалось увеличить производительность труда на 23%, ускорить выпуск продукции на 22% и сократить неиспользуемые запасы на 29%. Совокупный экономический эффект компаний от участия в федпроекте составил 527 миллионов рублей», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой.
Как отметила заммэра, одна из компаний, которая завершила пилотный этап федерального проекта, смогла усовершенствовать производственный процесс с помощью автоматизации части операций и переналадки оборудования. Благодаря этому предприятие увеличило выпуск готовых блюд на 20%, экономический эффект от участия в проекте составил 9,8 млн рублей. Еще одна компания увеличила производство бисквитных тортов, выпуск продукции вырос на 26%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.