Реконструкция нижегородского стадиона «Динамо» завершена на 71%

Кроме того, полностью готовы легкоатлетические дорожки и сектора для прыжков. Завершена установка фундаментов под осветительные мачты, а также выполнены работы по прокладке инженерных коммуникаций. В настоящее время строители занимаются возведением фундаментов под контрольно-пропускные пункты и цифровое информационное табло, которое станет важным элементом инфраструктуры обновленного стадиона.