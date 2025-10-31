В Санкт-Петербурге прошел интенсив по организации работы «Кванториумов»

Интенсив по организации проектной деятельности для педагогов и руководителей детских технопарков «Кванториум» и центров цифрового образования прошел в Санкт-Петербурге. Организация подобных мероприятий соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.
Основная программа включала выступления спикеров по двум тематическим блокам: для педагогов и для руководителей. В блок «Педагоги» вошла лекция «Продвижение и коммерциализация проектов: стратегии и инструменты». Для участников блока «Руководители» прошел мастер-класс «Чек-лист мероприятия в образовательном учреждении» от руководителя центра цифрового образования «ИнфинIТи» и детского технопарка «Кванториум» на базе гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Ирины Кочневой.
Еще прошла лекция «“Человек в центре изменений: принципы управления коллективом в период неопределенности” с примерами успешных практик подбора высококвалифицированных кадров в детском технопарке». Для всех участников организовали стратегическую сессию «От идеи до реализации», во время которой проходила разработка и защита проектов в командах. По завершении интенсива участников ждала интерактивная рефлексия в командах по разработанной методике коллектива наставников и учащихся детского технопарка «Кванториум» из Пскова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.