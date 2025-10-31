В Санкт-Петербурге прошел интенсив по организации работы «Кванториумов»

Еще прошла лекция «“Человек в центре изменений: принципы управления коллективом в период неопределенности” с примерами успешных практик подбора высококвалифицированных кадров в детском технопарке». Для всех участников организовали стратегическую сессию «От идеи до реализации», во время которой проходила разработка и защита проектов в командах. По завершении интенсива участников ждала интерактивная рефлексия в командах по разработанной методике коллектива наставников и учащихся детского технопарка «Кванториум» из Пскова.